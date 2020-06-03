Государство должно разумно тратить деньги в условиях кризиса: стимулировать занятость и экономический рост, а не просто проедать средства. Об этом заявил в интервью Business FM президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

По мнению банкира, государство должно расходовать средства «очень разумно», потому что «еще есть и задачи реализации национальных проектов, которые никто не отменял и которые на самом-то деле и будут способствовать тому, что экономика должна развиваться, по прогнозам, намного быстрее и в 2021, и в 2022 годах, и на это тоже потребуются достаточно большие государственные деньги».

«Мне тоже говорят: можно раздать деньги. Можно. Они все могут уйти на импорт товаров и ничего не принести в экономику, — рассуждает Костин. — Нам нужно стимулировать прежде всего занятость и экономический рост, не просто проедать средства, а делать так, чтобы эти средства были освоенные, чтобы был рост экономики, чтобы люди могли заработать. Не ходить на биржу труда и получать пособие, пусть даже больше в два раза, а прежде всего зарабатывать те достойные деньги, которые они могут заработать, потому что они в состоянии работать, у них есть и навыки, и квалификация, но в силу кризисной ситуации их сокращают».

«Поэтому курс, который взяло правительство, очень правильный: поддержание компаний, прежде всего малого и среднего бизнеса, но с условием обеспечения занятости. И те же самые ипотечные кредиты , которые решают очень важную социальную задачу для людей и в то же время подтягивают экономику, потому что строительный сектор — один из самых выгодных с точки зрения эффекта мультипликатора для роста экономики в целом», — отметил глава ВТБ.

При этом он также против бездумной раздачи кредитов. В ответ на замечание о том, что ЦБ смягчил введенные осенью требования к банкам по выдаче кредитов, «так что банки могут еще смелее, без оглядки выдавать кредиты», Костин сказал: «Без оглядки было бы с нашей стороны неоправданно и безответственно, потому что в итоге мы, а не ЦБ, отвечаем за менеджмент, и мы как раз сами процедуру достаточно серьезно усилили в этом плане, особенно в кризис, потому что понимаем, что проблема с доходами у людей может возникнуть. Поэтому я не могу сказать, что мы без оглядки сегодня выдаем деньги. У нас задачи раздать деньги нет, хотя состояние ликвидности банковского сектора сегодня действительно очень неплохое. Но оглядку мы делаем».

В числе прочего Костин дал понять, что новый финансовый кризис, по его мнению, России не грозит.

«В отличие от предыдущих кризисов финансовых, экономических, когда банки первыми почувствовали это и первыми пострадали, сейчас ситуация с другого конца зашла. Она зашла через… административное закрытие экономик, и поэтому первые пострадавшие — не банки. Первые пострадавшие — это люди и предприятия прежде всего малого, среднего бизнеса, частично крупного в известных сферах (торговля, ресторанный бизнес и так далее). Поэтому до нас это докатывается. Уже по итогам апреля мы уверенно говорили, что у нас не видно ухудшения ситуации даже наших частных клиентов. В апреле были заплачены все зарплаты практически нашим клиентам. Сегодня, по итогам мая, мы уже видим значительное ухудшение. В том числе и то, что… тысячи наших клиентов не получили предполагаемого дохода, скажем, за май. Это значит, что у них, наверное, постепенно будет возникать больше проблем с обслуживанием, возвратом кредитов», — сказал предправления ВТБ.



Он подчеркнул, что за последние годы «банковский сектор сильно окреп, сильно капитализирован», но признал, что текущая ситуация сильно бьет по доходам банков. «Нельзя исключать, что по итогам года, особенно во втором и третьем кварталах, прибыль банковского сектора может существенно сократиться либо даже быть нулевой. Но я не думаю, что мы получим в целом по банковскому сектору убытки», — заключил Костин.