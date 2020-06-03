Бизнес в рамках правительственных мер по поддержке пострадавших от пандемии секторов экономики получил на сегодняшний день кредиты на выдачу зарплат своим сотрудникам на общую сумму свыше 54 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании о ситуации в легкой промышленности, которое провел президент РФ Владимир Путин.

«Все, и малые предприятия, и крупные предприятия, имеют доступ к программе кредитования на выдачу заработной платы под 2% с последующим списанием. Эта программа сейчас очень быстро стартанула. Она стартанула 1 июня, и уже на сегодняшний день одобрено больше 54 миллиардов рублей выданных кредитов», — сказал Белоусов.



По его словам, в общей сложности заявок на получение кредитов на выдачу заработной платы поступило за эти дни более чем на 100 млрд рублей.