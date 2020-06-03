Правительство РФ проработает новые меры поддержки для пострадавших от пандемии предприятий: речь идет о вычете из уплачиваемых налогов затрат на доступ к онлайн-площадкам сбыта продукции и предоставлении новых кредитов. Об этом, как передает ТАСС, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании о ситуации в легкой промышленности, которое провел президент России Владимир Путин.

«Что касается предложения включить дополнительные затраты предприятий, связанных с доступом к онлайн-площадкам, — мне кажется, эта мера заслуживает всяческого внимания, и не только в легкой промышленности. Нужно ее проработать», — сказал первый вице-премьер.

Белоусов напомнил, что уже существует такой инструмент поддержки, как признание ряда затрат экономически обоснованными при перечислении налога на прибыль.

«Мы расходы предприятий на санитарно-эпидемиологические меры уже отнесли к таким затратам. То есть это фактически вычитается из налога на прибыль. Я думаю, что надо проработать эту меру», — сказал Белоусов.

Кроме того, по его словам, расширение возможности для бизнеса получить новые кредиты является более актуальной мерой поддержки, чем субсидирование процентных ставок по уже имеющимся кредитам.



«В принципе я поддерживаю меру субсидирования процентных ставок. Эта мера действовала. Но я хочу обратить внимание на то, что предприятия сейчас заинтересованы прежде всего в новых кредитах. А новые кредиты без гарантий у нас не работают в условиях кризиса. Сама по себе вот эта мера субсидирования процентной ставки, то, что сейчас предлагают, — она может облегчить бремя обслуживания уже имеющегося долга, но она не создаст, скорее всего, возможность привлечения новых кредитов», — сказал Белоусов.