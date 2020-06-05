Хоум Кредит Банк возобновил прием средств во вклад «24 месяца Плюс» . Минимальная сумма вклада и дополнительного взноса составляет 1 тыс. рублей. Срок — 24 месяца. Доходность — 5,7% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 дней срока действия депозита. Расходные операции не допускаются.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Кроме того, понижены ставки по некоторым вкладам в рублях. Так, «12 месяцев Плюс» открывается под 5%, «Кабинет Плюс» — под 5,2%, «18 месяцев Плюс» — под 5,4% годовых, а «36 месяцев Плюс» — под 6,1% годовых.

Минимальная сумма вкладов (кроме «Кабинет Плюс» ) — 1 тыс. рублей. Минимальная сумма вклада «Кабинет Плюс» составляет 1,5 млн рублей.

Все вклады можно пополнять в течение 30 дней с даты заключения договора, минимальная сумма пополнения — 1 тыс. рублей. Проценты по всем вкладам, кроме депозита «Кабинет Плюс», выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Кабинет Плюс» — ежемесячно и в конце срока.