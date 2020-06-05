Курс доллара к российской валюте не должен быть выше 70 рублей. Об этом заявил в интервью Business FM президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Так, банковского топ-менеджера спросили, не удивляет ли его наблюдаемое в последнее время быстрое восстановление стоимости нефти и курса рубля.

«Нет, потому что мы всегда говорили о том, что наш рубль в определенной степени недооценен», — ответил Костин.

По его словам, ситуация с нефтью нанесла серьезный удар, но в целом российская экономика «обладает значительным запасом».

«Цена на нефть, видите, стабилизируется. Уже сегодня Urals где-то подходит к 40 долларам. То есть нельзя исключать, что если ситуация не дестабилизируется опять, а будут приняты позитивные решения на ближайших встречах ОПЕК+, то среднегодовая цена может быть близка к 40 долларам. А это в принципе весьма нетрагично для российской экономики и вполне, я думаю, такая удобоваримая цена. И в этом плане я тоже не вижу очень больших рисков. Я думаю, что мы на правильном пути сегодня, и, я думаю, понимание есть у всех производителей нефти о том, что ситуацию надо стабилизировать. Поэтому рубль, я думаю, абсолютно правильно сегодня набрал немножко вес. Мы об этом говорили, над нами потом подтрунивали, что мы слишком оптимистичные. Но я всегда считал, что уровень 70 мы не должны пробивать», — заявил Костин.



Напомним, курс доллара, установленный Центробанком на четверг, 4 июня, составляет 68,34 рубля (сегодняшний — 68,98 рубля). После начала весной нефтяного кризиса курс доллара с 67,52 рубля на 10 марта одномоментно вырос до 72,02 рубля на 11 марта, а позже в марте несколько раз превышал 80 рублей (так, официальный курс на 24 марта равнялся 80,88 рубля).