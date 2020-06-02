Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров допустил отмену подоходного налога для бедных граждан, но только в том случае, если бюджетная система РФ при этом останется сбалансированной.

«Если говорить о необлагаемом минимуме, то надо исходить из возможностей», — сказал Егоров в эфире программы Владимира Познера, отвечая на вопрос об отмене НДФЛ для граждан, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. Он напомнил, что поступления подоходного налога пополняют бюджеты регионов. «Если мы сможет себе позволить такую модель налогообложения, это, конечно, было бы неплохо. Но вопрос — можем ли мы это себе позволить? Надо исходить все-таки из сбалансированного поведения», — добавил он.

Повышенное налогообложение для богатых и введение прогрессивной шкалы, по его словам, также требует внимательных оценок, поскольку это решение повлечет дополнительные издержки как для бюджета, так и для налогоплательщиков.

«Если это сделать достаточно аккуратно и сбалансированно, вполне возможно, что это сработает, но нужно понимать, какие издержки мы понесем», — сказал Егоров. Он пояснил, что в этом случае гражданам придется самим декларировать свои доходы и подавать декларации в налоговую службу, а это для многих будет затруднительно.