Страны G7 планируют приостановить выплаты по долговым обязательствам беднейшими странами до конца года или дольше, говорится в релизе Министерства финансов США.

Ведомство отмечает, что пандемия коронавируса усугубила ситуацию с выплатой долга во многих странах с низким уровнем дохода.

«Мы полны решимости реализовать инициативу приостановления обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative — DSSI), согласованную с G20 и Парижским клубом, путем приостановления официальных двухсторонних выплат по долгу для беднейших стран до конца 2020 года и, возможно, дольше, предоставляя этим странам финансовое пространство для финансирования социального, медицинского и других секторов как ответ на пандемию», — говорится в сообщении.