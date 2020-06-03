Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «Денизбанк Москва» на уровне «B+» с «негативным» прогнозом. Одновременно агентство отозвало рейтинги банка по причинам коммерческого характера.

Как поясняют в Fitch, РДЭ Денизбанка обусловлены потенциальной поддержкой со стороны турецкого Denizbank A. S. Долгосрочные РДЭ российского банка приравнены к долгосрочному РДЭ материнского банка в иностранной валюте, поскольку поддержка «дочке» может быть, вероятнее всего, оказана в иностранной валюте.

Мнение Fitch о вероятности поддержки отражает стратегическую важность московского Денизбанка для материнской организации и тесную интеграцию с ней, включая общую систему оценки риска, клиентов, брендирование и кадровые ресурсы, следует из сообщения агентства.



Напомним, что турецким банком раньше владел Сбербанк , а летом 2019 года продал его банку Emirates NBD Bank из ОАЭ.