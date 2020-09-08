Почти 20 дней цена на нефть держится выше отметки в 30 долларов за баррель, после очередной встречи ОПЕК+ котировки Brent — ценового ориентира рынка — могут закрепиться выше 40 долларов за баррель, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение экспертов. На онлайн-встрече в рамках ОПЕК+ стороны могут продлить достигнутое в начале апреля соглашение еще на три месяца. Упоминания о близости встречи взбодрили инвесторов на мировых биржах — марка Brent вплотную приблизилась к отметке в 40 долларов, а американская WTI повысилась до 36 долларов за бочку.

По данным на середину мая, производители, присоединившиеся к договоренностям, сократили добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Указанные объемы составляют около 10% всей мировой добычи. Также серьезное падение произошло и в странах, которые в ОПЕК+ не участвуют. Падение мирового спроса оценивается в 15 млн баррелей в сутки, это больше, чем весь объем сокращений.

Как сообщил руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, профицит нефти, вероятно, исчезнет только в следующем году при условии соблюдения соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объемов добычи сырья. Если говорить о стабильности цен, то невозможно точно сказать, рухнут они или нет, но такой вариант исключать нельзя. Если Россия не захочет принимать правила игры ОПЕК+ и будет настаивать на увеличении объемов, то цена на нефть может вновь пошатнуться. Если все члены ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства, то, скорее всего, цена на «черное золото» продолжит расти и достигнет отметки в 40 долларов уже к концу лета.

По мнению исполнительного директора департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Евгении Дышлюк, новое обрушение нефтяных цен маловероятно. Так, добыча нефти в США сокращается быстрее, чем ожидалось. Саудовская Аравия в июне должна обеспечить дополнительное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в июне. Участники ОПЕК+ могут продлить ограничение по добычи нефти еще на два месяца — в этот период ожидаются отмена карантинных мер в мире и восстановление спроса на нефтепродукты. Единственный фактор, который мог бы привести к новому обрушению цен — это вторая волна пандемии.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев отметил, что если на очередной встрече ОПЕК+ будет принято предложение Саудовской Аравии продлить до конца года максимальное снижение нефтедобычи, котировки Brent могут закрепиться выше 40 долларов за баррель. Новый обвал нефтяных цен могли бы спровоцировать только разрыв соглашения ОПЕК+ и вторая более сильная волна эпидемии, новые жесткие карантины и обвальное падение спроса на сырье для топлива.