Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во II квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК . Это следует из оценки института «Центр развития» НИУ «ВШЭ». По итогам года реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% в пессимистичном. Господдержка населения и бизнеса в рамках трех правительственных пакетов позволит уменьшить падение на 3,8 процентного пункта.

Оценка ВШЭ падения реальных располагаемых доходов практически совпадает с прогнозом Института исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ», который предполагает сокращение показателя на 17,5% во II квартале 2020 года, но в госкорпорации прогнозируют сокращение на 6,5% по итогам года. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, после чего начнут расти: на 2,8% — в 2021 году, на 2% — в 2022-м и на 2,6% — в 2023-м. Во II квартале они могут снизиться на 6% с учетом антикризисных мер, без их учета падение было бы 7,5%.

Важной мерой, по мнению экономистов, может оказаться списание налогов и страховых взносов, за исключением НДС для ИП, компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и для социально ориентированных некоммерческих организаций за II квартал этого года. Сэкономленные ресурсы предприятия смогут направить на поддержание своей деятельности и на выплату хотя бы части заработных плат своим работникам, ожидают аналитики ВШЭ.

Эксперты ВШЭ также прогнозируют, что во II квартале 2020 года 12,5% россиян потеряют работу, а еще 12,5% будут получать половину от прежнего заработка. Статистические данные и результаты опросов не демонстрируют улучшения ситуации с занятостью, доходами и зарплатами. Согласно результатам опроса общественного мнения населения, проводимого ВШЭ в конце мая, 13,5% респондентов полностью лишились дохода, у 31,8% респондентов доходы значительно снизились, еще у 15,7% они уменьшились незначительно. На снижение доходов повлияли в том числе потеря работы (9,8% респондентов), уход в неоплачиваемый и частично оплачиваемый отпуск (6,4% и 2,4% соответственно), переход на удаленную работу с частичным сохранением заработной платы (4,7%).

По словам экспертов, оценка ВШЭ по падению реальных располагаемых денежных доходов на 21,8% без учета антикризисных мер и на 18% с их учетом «вполне адекватна». Объявленные меры господдержки семей и бизнеса не смогут кардинальным образом перечеркнуть снижение реальных доходов населения, вызванное сжатием экономики из-за пандемических ограничений.