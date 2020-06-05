Чистая прибыль банка «Открытие» в апреле выросла до 5,9 млрд рублей за счет увеличения доходов и сокращения расходов от операционной деятельности. За первые четыре месяца 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составила 8,9 млрд рублей, говорится в релизе финучреждения.

«За январь — апрель 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3%. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35,7 млрд рублей (плюс 3%) до 1,45 трлн рублей. Положительную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц: с начала года он увеличился на 12% до 419 млрд рублей. За апрель кредитный портфель банка без учета валютной переоценки вырос на 5,6 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

С начала года объем средств клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличился на 21,3 млрд рублей (плюс 1,2%) до 1,76 трлн рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За апрель средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,3 млрд рублей, заключили в банке.

