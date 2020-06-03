Численность безработных в России выросла в апреле на 0,8 млн человек. Такие данные представлены в очередном выпуске информационно-аналитического материала ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Приостановка деятельности значительной части предприятий привела к снижению потребности в рабочей силе, констатирует регулятор. Как указано в материале, в апреле уровень безработицы вырос до 5,6% с исключением сезонного и календарного факторов (с 4,6% в марте), что соответствует среднему значению за 2015 год. Согласно данным IHS Markit, снижение спроса на рабочую силу наблюдалось как в секторе услуг, так и в обрабатывающих производствах.

Отметим, что Росстат в конце мая сообщал о росте уровня безработицы в апреле до 5,8% с 4,7% в марте.

Численность безработных за месяц выросла (с исключением сезонного и календарного факторов) на 0,8 млн человек, следует из аналитического комментария Центробанка. При этом значительно увеличилось число обращений в службы занятости, что в том числе связано с увеличением максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда (12,1 тыс. рублей). Помимо увольнений работодатели прибегали и к введению режима неполной занятости.

Относительно зарплат в этом году сообщается, что «в марте годовой прирост номинальной заработной платы оставался высоким (8,6%; в феврале — 8,1%). В реальном выражении этот показатель вырос на 5,9% (в феврале — на 5,7%). В апреле в условиях ослабления экономической активности, по оценкам Банка России, трудовые компенсации и в целом доходы населения, вероятно, снизились, на что указывают опросные данные».

Так, по данным «инФОМ», во второй половине апреля 42% респондентов отмечали дальнейшее ухудшение материального положения, связанное с экономическими эффектами мер по нераспространению эпидемии. Основная причина — уменьшение доходов из-за снижения заработка или потери работы кем-то из членов семьи. Доля сообщивших о сокращении расходов и отказе от привычных товаров и услуг выросла с 28% в первом опросе, проводившемся в первой декаде месяца, до 44%. Согласно данным третьего телефонного опроса, в конце апреля — начале мая оценка респондентами изменения материального положения сохранилась на уровне второй половины апреля.

«В то же время ожидания изменения материального положения в ближайший месяц стали менее негативными. Смягчение ограничений экономической активности в мае в ряде регионов будет способствовать восстановлению доходов и улучшению потребительских настроений населения в ближайшие месяцы», — отмечают в ЦБ.

В числе прочего регулятор приводит данные по обороту розничной торговли. Так, в апреле 2020 года потребительская активность существенно снизилась из-за введения режима самоизоляции для борьбы с пандемией и закрытия части торговых предприятий. По оценкам Банка России, оборот розничной торговли сократился на 27,3% по сравнению с предыдущим месяцем (с исключением сезонного и календарного факторов). Основное снижение продаж пришлось на непродовольственные товары (минус 40,2%).

«Падение спроса на продовольствие было менее значительным (минус 13,4%) по двум ключевым причинам. Во-первых, режим нерабочих дней не распространялся на организации, торгующие продуктами питания. Во-вторых, спрос на продовольствие менее эластичен по доходу, чем на непродовольственные товары», — говорится в обзоре.

В годовом сопоставлении оборот розничной торговли снизился на 23,4%. Поддержку рознице в условиях режима самоизоляции оказала переориентация бизнеса на онлайн-продажи.



«Практически полная приостановка работы предприятий, предоставляющих услуги населению, привела к рекордному сокращению объема платных услуг (минус 37,9% в годовом выражении)», — указывают в ЦБ с уточнением, что «оперативные данные за май свидетельствуют о заметном замедлении падения общего объема трат в условиях начавшегося ослабления режима самоизоляции в отдельных регионах».