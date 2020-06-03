В Следственном комитете завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ростовского Донхлеббанка Игоря Яковлева и бывшего главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко. Об этом сообщили в СК РФ , уточнив, что фигуранты обвиняются по статье 172.1 Уголовного кодекса — в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Уголовное дело возбуждено по обращению Центрального банка РФ.

По версии следствия, Яковлев и Трушенко, достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе «Зерноград» составляла более 127 млн рублей, в период с декабря 2017 года по март 2018-го направляли в Центральный банк Российской Федерации сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2017 год. «Указанные действия были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации», — полагают в СК. В дальнейшем направленные обвиняемыми документы подтверждались в установленном порядке.

По решению Банка России у Донхлеббанка 21 декабря 2018 года была отозвана лицензия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе.

О направлении в суд этого же, судя по всему, дела сообщает в среду и Генпрокуратура РФ , хотя банк в релизе не назван (указано лишь, что обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении руководителя и бухгалтера одного из банков в Ростове-на-Дону). «По версии следствия, в январе 2018 года указанные лица скрыли от Банка России крупную недостачу в кассе и на счетах клиентов — в размере более 120 млн рублей, — образовавшуюся в территориальном подразделении кредитной организации, не отразив ее в представляемой по итогам года отчетности. Пытаясь сохранить контроль над организацией и избежать назначения регулятором временной администрации, они внесли не соответствующие действительности сведения в автоматизированную банковскую систему и бухгалтерские документы», — поясняют в Генпрокуратуре.



По данным ведомства, уголовное дело передано в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось о другом уголовном деле , одним из фигурантов которого, по данным СМИ, выступает Игорь Яковлев.

