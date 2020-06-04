Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании «Магазин магазинов» на основе опроса ретейлеров. Так, в 2020 году 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек, 30% из них — представители фешен-сегмента. Лишь 18% ретейлеров не собираются закрывать свои магазины, 17% не приняли окончательного решения.

По словам экспертов, пандемия привела к сбою поставок товаров, простою фабрик в разных странах, закрытию границ, магазинов и ТЦ, падению реального платежеспособного спроса населения. В итоге товарооборот основной массы торговых точек, особенно фешен-сегмента, уже несколько месяцев нулевой. Также большинство ретейлеров намерены оптимизировать свои площади. Однако в реальности фактическая доля сетей, закрывающих магазины, может оказаться ниже 65%. По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, в первую очередь опасения ретейлеров были связаны с тем, что арендодатели не будут делать им уступки. Но принят закон, регулирующий их взаимоотношения. По словам представителя одной из крупнейших ретейл-сетей России, из-за кризиса стали очевидны проблемы слабых магазинов — их в любом случае придется закрывать. Но окончательные решения будут приниматься уже после снятия режима самоизоляции во всех регионах, добавил он.

На торговых центрах закрытие проблемных точек ретейлеров скажется негативно — процент вакантных площадей резко вырастет, прогнозируют эксперты. К концу 2020-го уровень свободных площадей может достигнуть в среднем 10—12%. Значительная часть закрытий будет приходиться на помещения street retail. Стабилизация ситуации ожидается не ранее марта-апреля следующего года, полагают эксперты, для полного восстановления отрасли может потребоваться несколько лет. К концу года ожидается рост цен на все виды товаров, в том числе продовольственные. Речь идет о подорожании на 4—15%, оценили эксперты. Но в первую очередь это произойдет не из-за закрытия магазинов, а в результате роста курса доллара и евро к рублю, отметили они.