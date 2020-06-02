Банки, активно продававшие страховые продукты, столкнулись в апреле со снижением комиссионных доходов, пишет «Коммерсант» . Так, чистые процентные доходы ВТБ в апреле выросли на 17,6% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 42 млрд рублей, а за четыре месяца — 161,7 млрд рублей. Вместе с тем чистые комиссионные доходы банка в апреле сократились год к году на 20,5% и составили 6,6 млрд рублей. Ухудшение финансовых результатов в основном связано с розничным бизнесом. В Газпромбанке также сообщили, что снижения процентного дохода в период начала пандемии по кредитам не произошло, в отличие от комиссионного дохода из-за снижения кросс-продаж высокодоходных продуктов, таких как страхование жизни и коробочные продукты.

Сбербанк , отчитавшийся за апрель ранее, отметил замедление роста доходов от операций с платежными картами и эквайринга из-за снижения трансакционной активности. Но увеличение объема расчетных операций и активность клиентов на финансовых рынках позволили банку увеличить чистый комиссионный доход за четыре месяца на 8,6%, до 150,8 млрд рублей. В Промсвязьбанке отметили, что в апреле по сравнению с прошлогодним показателем за этот месяц чистые процентные и комиссионные доходы банка увеличились благодаря кредитованию. В Московском Кредитном Банке сообщили, что комиссионные доходы банка увеличились почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее аналитики считают, что и процентные, и комиссионные доходы банков весь год будут находиться под давлением. Долгосрочный процесс снижения чистых процентных доходов, по их мнению, скорее всего, только начинается. По мнению аналитиков, на комиссионных доходах, кроме общего снижения экономической активности, негативно скажется дальнейшее распространение Системы быстрых платежей (СБП).