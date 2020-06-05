Чистая прибыль банка «Русский Стандарт» по итогам 2019 года увеличилась до 8,7 млрд рублей по МСФО (8,5 млрд рублей за 2018 год, 2,4 млрд рублей за 2017-й), говорится в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход по итогам 2019 года вырос на 4,8 млрд (25%), до 41 млрд рублей. Чистая процентная маржа увеличилась с 8,2% до 10,6% по сравнению с предыдущим годом.

Операционные расходы по итогам 2019 года выросли на 4% по сравнению с 2018-м, составив 15,6 млрд рублей. Сохранение расходов банка «Русский Стандарт» на прежнем уровне стало возможным в том числе благодаря оптимизации бизнес-процессов и взвешенному подходу к развитию бизнеса, уточняется в релизе.

В рамках консервативной бизнес-модели банк наращивает объем выдаваемых потребительских кредитов. В целом объем выдач потребкредитов за 2019 год вырос на 4,1% по сравнению с 2018-м. Было выдано более 377 тыс. потребительских кредитов на общую сумму более 53,3 млрд рублей. Сумма кредитного оборота по картам банка за 2019 год превысила 60,6 млрд рублей. На достаточном уровне поддерживается портфель привлечения средств от физических лиц — его объем превысил 168 млрд рублей (на 1 января 2020 года) по группе.



«Устойчивый рост кредитного портфеля в целом (при сохранении его стабильно высокого качества) говорит об успехе реализуемой банком стратегии развития бизнеса. Напомню, что низкорисковая бизнес-модель «Русского Стандарта» не предполагает взрывного роста продаж кредитных продуктов. Цель — плавный, устойчивый рост качественного кредитного портфеля. Правильность выбора данной стратегии также нашла подтверждение в текущей ситуации пандемии, когда на первый план выходит аккуратный подход к оценке заемщиков», — комментирует председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов.

Доля просроченной задолженности по итогам 2019 года в портфеле физлиц практически не изменилась, составив 7,9% по сравнению с 7,4% на конец предыдущего года. На сегодня покрытие NPL резервами в банке составляет 162%.

«Банк ориентирован на депозиты физлиц как на основной источник фондирования и использует сделки РЕПО для поддержания краткосрочной и среднесрочной ликвидности. В настоящее время «Русский Стандарт» располагает значительным запасом ликвидности для развития бизнеса. Банк делает ставку на текущую клиентскую базу — более 29 млн человек. Серьезной точкой роста портфеля, а также гарантией его качества являются вторичные продажи уже известным банку клиентам. Так, в потребительских кредитах и кредитных картах банк акцентирует внимание на предодобренных предложениях клиентам с хорошей платежной дисциплиной», — отмечают в банке.



В 2019 году «Русский Стандарт» в полном объеме погасил субординированный кредит на сумму 5 млрд рублей, полученный в 2009-м от «ВЭБ.РФ».

