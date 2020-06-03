Ограничительные меры по борьбе с пандемией оказали в апреле заметное сдерживающее влияние на деловую активность в российской экономике. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Сокращение выпуска продукции наблюдалось по широкому кругу видов экономической деятельности. Значимое снижение промышленного производства было связано преимущественно с уменьшением выпуска инвестиционных товаров. Оно стало результатом как сжатия спроса в условиях повышения неопределенности относительно перспектив развития российской и глобальной экономики и пересмотра инвестиционных планов многих компаний, так и приостановки работы многих предприятий в период действия режима нерабочих дней. Сокращение выпуска было в том числе обусловлено и нехваткой комплектующих, также связанной с приостановкой деятельности ряда предприятий и нарушением производственных цепочек.

«На рынке труда усилилась напряженность: возросла безработица , продолжилось увеличение неполной занятости. Уменьшилась и потребительская активность. Снижение спроса наблюдалось как в сегменте торговли товарами, так и в сегменте платных услуг населению», — констатирует регулятор.

Согласно его информации, косвенные индикаторы указывают на снижение экономической активности и в мае. Сдержанный внутренний и внешний спрос останется весомым дезинфляционным фактором в предстоящие кварталы.

По оценкам Банка России, во II квартале годовые темпы прироста ВВП будут отрицательными (после годового прироста на 1,6% в I квартале 2020-го, согласно предварительной оценке Росстата) из-за существенного влияния на экономическую активность ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

«В то же время, как показывают данные опросов, ожидания и населения, и бизнеса стали менее негативными. Смягчение ограничений экономической активности будет способствовать восстановлению доходов и улучшению потребительских настроений населения в ближайшие месяцы», — говорится в материале ЦБ.



«Тем не менее во втором полугодии годовые темпы экономического роста будут оставаться отрицательными. Данные оценки в значительной степени зависят от сроков и скорости смягчения ограничительных мер. В 2020 году, по оценкам Банка России, ВВП снизится на 4—6%», — сказано в аналитическом комментарии.