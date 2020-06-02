Успешно завершён проект присоединения банка «ОРЕНБУРГ» к Системе быстрых платежей Банка России. Клиенты кредитной организации получили возможность мгновенно и в режиме 24/7, указав только номер телефона, переводить деньги со своих счетов на счета, находящиеся в банках-участниках СБП. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд.

Для работы в СБП банк «ОРЕНБУРГ» применяет комплекс решений ЦФТ. Отправка платежей осуществляется пользователями в системе онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru. Облачный сервис «Золотой Короны», который является аккредитованным процессором (Third Party Processor) для участников Системы быстрых платежей, обеспечивает валидацию платежей и служит шлюзом к операционному платёжному и клиринговому центру СБП. Управление ликвидностью осуществляется в АБС ЦФТ-Банк.

«Мы рады, что компетенции и технологические решения ЦФТ помогают быстро и качественно реализовывать такие важные инфраструктурные проекты. Присоединение банка «ОРЕНБУРГ» к Системе быстрых платежей открывает для его клиентов новые возможности в сфере p2p-переводов, а для самого банка – перспективы в обслуживании c2b и c2g платежей, поскольку именно на эти сегменты планируется масштабировать экосистему СБП», – комментирует Андрей Надточий, технический директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

«С Центром Финансовых Технологий мы сотрудничаем давно и весьма плодотворно. Проект подключения к Системе быстрых переводов, реализованный объединённой командой банка и ЦФТ, – ещё одно подтверждение эффективности нашей совместной работы. Отрадный результат налицо – оренбуржцы получили доступ к удобному современному сервису, – подчеркнул председатель правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» Дмитрий Яшников.

АО « БАНК ОРЕНБУРГ » – одно из крупнейших региональных кредитных учреждений Оренбуржья с капиталом свыше 3,2 миллиарда рублей и разветвлённой офисной сетью, охватывающей, помимо областного центра, 20 муниципальных образований. Поскольку доля Оренбургской области в пакете акций АО «БАНК ОРЕНБУРГ» сегодня составляет 99,6%, этот финансовый институт фактически является государственным. Его работа целиком и полностью направлена на улучшение жизни населения и повышение благосостояния региона.

«Золотая Корона» имеет 25-летний опыт в области процессинга, маршрутизации и обработки банковских операций, управления инцидентами, мониторинга и бесперебойности работы. Сервис «Платформа банковского самообслуживания» в режиме SaaS позволяет банку использовать инструменты для централизованного управления платежами и платежной инфраструктуры, имеет сертификаты PCI DSS, характеризуется высокой долей отказоустойчивости (99,97%). Платформу используют 140 банков РФ и СНГ.