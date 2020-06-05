Банк «Оренбург» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), используя комплекс решений «Центра Финансовых Технологий», говорится в релизе финучреждения.

«Успешно завершен проект присоединения банка «Оренбург» к Системе быстрых платежей Банка России. Клиенты кредитной организации получили возможность мгновенно и в режиме 24/7, указав только номер телефона, переводить деньги со своих счетов на счета, находящиеся в банках — участниках СБП. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд», — отмечается в сообщении.

Для работы в СБП банк «Оренбург» применяет комплекс решений ЦФТ. Отправка платежей осуществляется пользователями в системе онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru.