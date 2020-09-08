Банк «Хлынов» предлагает новый потребительский кредит по низкой ставке от 5,5% годовых.

Кредит доступен при обязательном условии оформления личного страхования и только в первые шесть месяцев периода финансирования. С седьмого месяца ставка составит 11,5% годовых при оформлении личного страхования на пять лет и 13% годовых на три года. При отказе от страхования ставки установятся в следующих значениях: 17% — для кредитов до 200 тыс. рублей; 16,5% — для кредитов до 500 тыс. рублей; 16% — для кредитов свыше 500 тыс. рублей.

Сумма финансирования: от 20 тыс. до 3 млн рублей (для неработающих пенсионеров — до 500 тыс., для ИП — до 1 млн) на максимальный срок до пяти лет. До 1 млн рублей обеспечение не требуется, свыше 1 млн — требуется залог недвижимости или автотранспорта.

Кредит оформляется на любые цели, в том числе на рефинансирование задолженности в другом банке.

Для рассмотрения заявки потребуется представить: паспорт гражданина РФ, справку 2-НДФЛ или СНИЛС (для пенсионеров — выписку со счета, на который поступает пенсия), копию трудовой книжки, заверенную работодателем (по запросу банка), кредитный договор по рефинансируемому кредиту другого банка или справку об остатке задолженности и реквизиты рефинансируемого кредита, при наличии обеспечения — документы поручителя, документы на залог.

«Интересное предложение для тех, кто хочет снизить налоговую нагрузку на первые шесть месяцев, 5,5% — одна из самых низких ставок на рынке потребительского кредитования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.