Банк ДОМ.РФ продлил действие акции «Бери больше — плати меньше» до конца июня 2020 года. В рамках акции ставки по ипотеке на большие суммы — от 3 млн рублей — снижены на 0,2 процентного пункта.

Специальные условия действуют при получении ипотеки от 3 млн рублей по всей России (для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкие ставки распространяются на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области — от 8 млн рублей). Данная акция рассчитана на клиентов, ориентирующихся на квартиры большей площади, в первую очередь, на семьи с детьми.

Ранее Банк ДОМ.РФ снизил ставки по некоторым программам кредитования — в разных сегментах снижение составило до 1,1 п. п. Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, кредит на первичном рынке вне программы ипотеки с господдержкой также доступен от 7,6%, на вторичном рынке — от 8,4%.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн на сайте кредитной организации, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ», «АЗС» и онлайн-покупки.

