Банк «Центр-инвест» снизил ставку по госпрограмме льготного кредитовани я населения на покупку жилья до 6% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Данная ставка действует весь срок кредита и дает возможность приобрести недвижимость на первичном рынке. Преимущество ипотеки в банке «Центр-инвест» — отсутствие обязательного страхования жилья и жизни заемщиков», — говорится в релизе.

Первоначальный взнос по данной ипотечной программе должен быть не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредита для покупки жилья, расположенного на территории Москвы и Московской области, составляет 8 млн рублей, в остальных регионах присутствия банка — 3 млн рублей.

В качестве первоначального взноса по кредиту принимаются сертификаты о праве на получение бюджетных субсидий (социальных выплат) для оплаты части стоимости приобретаемого жилья, включая средства материнского (семейного) капитала.