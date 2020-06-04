ВТБ наблюдает увеличение просрочки по кредитам физлиц в мае, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

«Мы видим, по крайней мере в первой половине мая, после майских праздников, серьезный выход на просрочку кредитов физическим лицам, который частично был погашен, частично остался на отчетную дату 31 мая в терминах, по сути, технической, а в некоторых случаях и нетехнической просрочки», — сказал Пьянов.

По его словам, пик ухудшения кредитного качества на рынке и в самой группе ожидается в III квартале. При этом, отмечает Пьянов, уровень просрочки не превысит показатели 2008—2009 годов. Он напомнил, что по итогам 2009 года доля NPL 90+ составляла 9,8%, сейчас этот показатель находится на уровне 5%.

По данным Банка России, доля просроченной задолженности по розничным кредитам за апрель возросла с 4,5% до 4,6%. При этом резко увеличилась скорость выхода на просрочку. Так, в апреле 2020 года на первую просрочку вышло на 30% больше кредитов, чем в марте.