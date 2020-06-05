ВТБ обновил условия кредитного продукта «Карта возможностей» , запустив бонусные опции. Об этом во вторник сообщили в банке.

В рамках опции «кешбэк» возвращается 1,5% за все покупки. Бонусные рубли начисляются ежемесячно на счет в программе «Мультибонус» в конце каждого следующего месяца. Один бонус равен одному рублю. При этом на бонусную валюту можно приобрести товары из каталога или перевести их на счет в ВТБ. Ежегодная плата за опцию «кешбэк» составит 590 рублей, следует из релиза.

Также у клиентов есть возможность получить дисконт в 3 процентных пункта к процентной ставке по кредитной карте . Таким образом, она составит от 11,6% годовых. При обороте безналичных операций по оплате товаров и услуг от 5 тыс. рублей скидка предоставляется на следующий месяц. В первый месяц выдачи карты дисконт будет подключен автоматически независимо от оборотов по карте.



ВТБ запустил «Карту возможностей» в мае. Она предусматривает беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить заявку на сайте банка. Карту можно получить в удобном отделении ВТБ. Комиссия за выпуск карты не взимается.

