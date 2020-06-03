ВТБ запустил обновленную программу госсубсидирования автокредитования , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новые условия предполагают увеличенную до 1,5 млн рублей стоимость автомобиля, расширение списка возможных для приобретения моделей и комплектаций, а также получение скидки медработниками и клиентами, использующими трейд-ин. Кроме того, 10% скидка на стоимость автомобиля теперь доступна семьям с одним несовершеннолетним ребенком, а электромобиль можно купить со скидкой 25%», — говорится в релизе.



Действие программы расширено на две новые категории заемщиков: работников медицинских организаций госсистемы здравоохранения и на граждан, которые для покупки нового автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.

В ВТБ автокредит можно оформить по ставке от 2% годовых. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер увеличен до 25%, но теперь ее получение возможно только при наличии регистрации по месту жительства либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Скидка с 1 июня доступна и семьям с одним (и более) несовершеннолетним ребенком, ранее она предоставлялась для семей с двумя и более детьми. Кроме того, в 2020 году оформить автокредит с господдержкой можно и на электромобиль. Клиенты могут приобрести его с 25-процентной скидкой от стоимости в любом регионе России.

Условия субсидирования 2020 года распространяются на семьи с одним (и более) несовершеннолетним ребенком, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство. Льготы доступны для новых автомобилей 2019—2020 годов выпуска (при этом ПТС/ЭПТС должен быть выдан не ранее 1 декабря 2019-го), с 1 июля 2020-го кредитоваться будут автомобили только с ЭПТС. Максимальная стоимость транспортного средства не должна превышать 1,5 млн рублей, возможные для покупки марки: Lada, УАЗ, ГАЗ, Kia, Chevrolet Niva, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Renault. Первоначальный взнос — от 10% стоимости машины.



Кредит оформляется по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Для медицинских работников также будет необходимо подтверждение принадлежности работодателя к государственной системе здравоохранения, для подтверждения трейд-ин — документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счет покупки нового, а также копия ПТС или свидетельство о регистрации. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев.