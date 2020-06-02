Правительство РФ предлагает отсрочить на год введение нормы «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика, следует из наиболее актуальной версии общенационального плана восстановления экономики России.

Также правительство намерено отменить обязательную перерегистрацию радиоэлектронных средств (РЭС) в связи с переоформлением лицензий на использование радиочастот.

Ежегодное увеличение объемов хранящейся информации считается самой затратной частью «закона Яровой», поскольку требует от операторов связи дополнительных инвестиций в покупку, аренду и обслуживание оборудования.

Большинство требований «пакета Яровой» по хранению информации вступили в силу с 1 июля 2018 года. Согласно законодательству, с этого момента операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и СМС, а интернет-компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб.