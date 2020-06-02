При определении размера дивидендов ВТБ по итогам 2019 года определяющим фактором будет значение норматива достаточности капитала Н20 на 30 июня этого года, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.



Он напомнил, что общее собрание акционеров кредитной организации было перенесено по рекомендации ЦБ на сентябрь, на данный момент формальных решений по размеру дивидендов в группе нет.

«Основной фактор, который будет влиять на размер выплаты дивидендов группы ВТБ по итогам 2019 года, — это не показатели прибыльности по МСФО и РСБУ, по сути, самым важным фактором будет являться достаточность капитала», — отметил Пьянов.

Он пояснил, что речь идет о нормативе Н20 (норматив достаточности капитала банковской группы). С учетом надбавок этот норматив должен составлять 11,5%, в ВТБ по итогам I квартала он достиг 13%.

«По сути, реальное значение норматива на 30 июня плюс прогноз с учетом всех пруденциальных изменений ближайших, которые в третьем квартале мы ожидаем, что произойдут, и будут определять рекомендацию менеджмента по итогам 2019 года», — добавил член правления ВТБ.