В России планируют создать «социальное казначейство» для предоставления мер соцподдержки и содействия занятости, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, следует из общенационального плана действий. В него вошли выплата пособий в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет с апреля по июнь, единовременная выплата на детей от трех до 16 лет, ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, а также повышение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

«Создание «социального казначейства», осуществляющего функции предоставления мер социальной поддержки и содействия занятости населения; реализация механизма предоставления гражданам мер социальной поддержки в беззаявительном порядке; реализация электронного сертификата как механизма обеспечения граждан товарами при предоставлении мер социальной поддержки», — говорится в документе.

Как указано в плане, повысить эффективность мер поддержки населения позволят прямые выплаты по больничным, установление единого подхода к определению состава семьи и перечня ее доходов, расширение мероприятий по социальной адаптации. Планируется также оказать поддержку общероссийским общественным организациям инвалидов и создать национальный консорциум центров психологической помощи населению.

В части поддержки занятости и развития рынка труда в план включены продление периода выплат повышенных пособий по безработице, увеличение минимального размера таких пособий до 4,5 тыс. рублей, а также пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей, вынужденных закрыть дело, в размере 12 130 рублей. Семьям, в которых родители являются безработными, положены ежемесячные выплаты по 3 тыс. рублей на ребенка; компаниям возместят часть расходов на зарплату при организации общественных работ, а также временной занятости для работников, находящихся под угрозой увольнения.