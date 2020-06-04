Размер ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в перспективе может быть увеличен. Об этом заявил на брифинге во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщается на сайте правительства.

«У нас сейчас предусмотрен целый ряд мер поддержки семей с детьми, — напомнил глава Минтруда. — Это выплата для семей, где воспитываются дети до трех лет (выплата по 5 тысяч рублей ежемесячно на протяжении трех месяцев: апреля, мая, июня). Это выплата семьям, где воспитываются дети в возрасте от трех до 16 лет (единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей). И выплата особо нуждающимся семьям, где воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет. Она выплачивается ежемесячно, является долговременной и соответствует размеру половины прожиточного минимума в 2020 году на ребенка в соответствующем субъекте Российской Федерации».

Описывая ситуацию с выплатами семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, Котяков отметил, что на сегодняшний день детей такой возрастной категории — порядка 5 млн. Граждане имеют право подать заявление на получение данной выплаты через единый портал государственных услуг, отделения Пенсионного фонда России, а также многофункциональные центры. «Форма заявлений является единой. Для получения данной выплаты гражданину не требуется представления никаких дополнительных документов. Соответственно, органы Пенсионного фонда посредством межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой службой, органами ЗАГС, органами опеки проверяют представляемые сведения и принимают решение об осуществлении данной выплаты», — пояснил чиновник.

По его словам, общий объем средств, который предусмотрен для данной выплаты, составляет почти 75 млрд рублей. На сегодняшний день данную выплату уже получили семьи, воспитывающие 3,7 млн детей, на это выделено из федерального бюджета более 37 млрд рублей.

«Следующая выплата, которая началась вчера, — это выплата на детей от трех до 16 лет. 11 мая Владимир Владимирович Путин в своем обращении отметил необходимость введения этой выплаты. И уже с 12 мая начался прием заявлений на предоставление данной выплаты на едином портале государственных услуг. Эта выплата платится всем семьям, всем гражданам, имеющим детей возрастной категории от трех до 16 лет, в размере 10 тысяч рублей», — рассказал Котяков.

Согласно информации министра, на данный момент выплаты охватили уже 15,3 млн детей этой возрастной группы, то есть было перечислено уже более 150 млрд рублей в качестве дополнительной меры социальной поддержки. «В целом мы планируем, что данной выплатой смогут воспользоваться 22 миллиона граждан. Так же, как и по выплате для детей до трех лет, никаких дополнительных документов представлять для ее получения не потребуется. Необходимо будет только заполнить заявление на едином портале государственных услуг либо подать его через МФЦ или отделения Пенсионного фонда, и соответствующая выплата будет перечислена на реквизиты банковского счета или пластиковой карты , которые будут указаны в заявлении гражданина», — указал Котяков.

«Начиная со вчерашнего дня был дан старт программе поддержки малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети от трех до семи лет. На эту меру поддержки имеют право граждане, среднедушевой доход семьи у которых ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Соответственно, таким семьям выплачивается по половине прожиточного минимума на ребенка в конкретном субъекте Российской Федерации. В среднем по стране эта выплата соответствует 5,5 тысячи рублей. Она начисляется и выплачивается гражданину начиная с 1 января 2020 года. Соответственно, с 1 июня граждане имеют право получить данную выплату за шесть месяцев 2020 года, то есть в среднем по стране эта выплата составит единовременно 33 тысячи рублей. В дальнейшем, до конца 2020 года, граждане будут получать такую выплату ежемесячно — 5,5 тысячи рублей на ребенка в возрасте от трех до семи лет», — проинформировал глава Минтруда.



«На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи для вывода ее из-за черты бедности, а в перспективе мы будем рассматривать вопрос об ее увеличении», — добавил он.