В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на борьбу с последствиями распространения коронавируса, сейчас активно изучается вопрос увеличения объемов эмиссии «классических» облигаций федерального займа, при этом вывод о том, что для этих целей планируется масштабное увеличение объемов размещения «народных» ОФЗ, неверен. Об этом говорится в комментарии Минфина России в связи с вопросами, которые касаются увеличения объемов выпуска ОФЗ для физлиц.

«Ряд недавних публикаций в СМИ содержат ошибочные выводы о том, что Минфин России планирует масштабное увеличение объемов размещения облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) с целью финансирования дефицита федерального бюджета. Данный вывод является необоснованным», — отмечает пресс-служба ведомства.

В министерстве указывают, что, действительно, ведется постоянная работа по совершенствованию ОФЗ-н с целью повышения удобства и привлекательности этого инструмента для граждан. «Вместе с тем цели и философия данного финансового продукта остаются неизменными: размещение ОФЗ-н осуществляется в целях повышения финансовой грамотности граждан и развития у них культуры инвестирования средств и не рассматривается нами в качестве значимого источника финансирования дефицита федерального бюджета. Мы планируем и далее придерживаться данного подхода», — подчеркивают в Минфине.



«В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на борьбу с последствиями эпидемии COVID-19, в настоящее время активно изучается вопрос увеличения объемов эмиссии «классических», рыночных ОФЗ, размещаемых на еженедельных аукционах Минфина России, основными участниками которых являются профессиональные участники финансового рынка из числа банков, инвестиционных фондов, управляющих компаний. В отличие от облигаций для населения, ОФЗ являются основным инструментом государственных внутренних заимствований, позволяющим привлекать триллионы рублей ежегодно в целях финансирования потребностей государственного бюджета Российской Федерации», — говорится в заявлении.