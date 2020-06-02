Московская городская дума внесла в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, которые регулируют временное или частичное выполнение работником своих обязанностей в удаленном режиме. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Как констатируют авторы в пояснительной записке, в настоящее время значительная часть граждан ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки временно или частично (согласно специальному графику) осуществляет свою трудовую деятельность в дистанционной форме, то есть вне основного стационарного рабочего места. При этом работники и работодатели сталкиваются с проблемой оформления соответствующих правовых отношений, поскольку действующее трудовое законодательство не содержит специальных норм для таких случаев. Так, глава 49.1 ТК РФ регулирует особенности труда дистанционных работников, которые постоянно работают в таком режиме. Работа на временной или частичной «удаленке» не подпадает ни под категорию перемещения, ни под категорию надомной работы, не является переводом.

«Таким образом, в законодательном регулировании нуждаются взаимоотношения работодателей с работниками, трудовая функция которых по общему правилу реализуется путем очного присутствия в помещении работодателя и которые осуществляют свою деятельность на основании общих норм о трудовом договоре, но по каким-либо причинам временно или частично выполняют работу в дистанционной форме», — заключают московские законодатели.

В целях правового регулирования указанных вопросов законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом договоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме и являющемся неотъемлемой частью трудового договора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме.

Законопроектом также предлагается установить, что если трудовой договор предусматривает указанную возможность, в нем, в приложении или дополнительном соглашении к нему должен быть определен ряд дополнительных условий: срок, в течение которого работник временно выполняет работу в дистанционной форме, или соответствующий график; условия выполнения работы в дистанционной форме, в том числе режим рабочего времени; способы и средства связи работника и работодателя; порядок обеспечения работника средствами и предметами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей, или предоставления соответствующей компенсации; порядок представления работником результатов выполненной работы и их приема работодателем.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые предписания не утратят своей актуальности и после изменения эпидемиологической обстановки, так как позволят работникам и работодателям, не меняя места работы и трудовой функции, не сокращая рабочее время, по взаимному соглашению предусматривать возможность временного или частичного выполнения работы в дистанционной форме.



«Принятие законопроекта позволит не только законодательно закрепить специальную возможность работника временно или частично выполнять свои функции в дистанционной форме, но и установить обязательные условия, которые должны быть определены сторонами при принятии соответствующего решения. Это позволит обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей», — заключают разработчики документа.

