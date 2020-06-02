Новыми членами Совета стали председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко, начальник отделения «Нефтяник» ПАО Банк ЗЕНИТ Венера Тлеулиева, в прошлом партнер и управляющий директор Pricewaterhouse Максим Ермилов, партнер АО «ЭКОПСИ Консалтинг» Григорий Финкельштейн и ранее занимавший должность члена правления и руководителя дирекции Информационных технологий АО «Райффайзенбанк» Андрей Попов.

Из прежних членов свои позиции сохранили председатель правления, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев, генеральный директор ООО «Первая факторинговая компания» Аркадий Соколов, член Совета директоров ПАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов, генеральный директор Rawson Consulting Ltd., Budapest Терек Инабат, директор компании «Kafa Finance Inc.» Сергей Шибаев и Евгений Тихтуров, ранее занимавший должность члена правления ПАО «Татнефть».