Агентству по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в Леноблбанке, не удалось взыскать в арбитражном суде убытки с бывшего председателя правления банка Александра Попова и экс-главы филиала в Москве Татьяны Зозули, свидетельствует информация на сайте АСВ.

Как напоминают в агентстве, 24 августа 2018 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано заявление о привлечении Попова и Зозули к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в общем размере более 1,328 млрд рублей, свыше 4 млн долларов США и почти 5 млн евро по установленному ЦБ РФ курсу на дату исполнения решения.

«Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 28 мая 2020 года, в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме», — сообщили в АСВ во вторник, 2 июня.

В декабре 2018 года сообщалось о том, что суд по заявлению АСВ арестовал имущество экc-руководства Леноблбанка на 1,9 млрд рублей, а впоследствии — об обжаловании Татьяной Зозулей этого решения.



Леноблбанк лишился лицензии 16 октября 2015 года. Позже ЦБ сообщал о выявлении в банке операций с признаками вывода ликвидных активов .