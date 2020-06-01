Средний размер задолженности на российского заемщика (по всем типам розничных кредитов) в апреле 2020 года составил 308,6 тыс. рублей, снизившись до уровня конца лета прошлого года (август 2019 года – 307,7 тыс. рублей). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с мартом 2020 года показатель в апреле сократился на 2,6%.

Самый большой средний размер задолженности на заемщика был отмечен в Москве (619 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (527,8 тыс. рублей), Московской области (462,8 тыс. рублей), а также в Ленинградской области (365,1 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику снижения продемонстрировали Москва (-6,4%), Тюменская (-3,7%), Московская (-3,2%) и Свердловская (-2,7%) области, а также Ханты-Мансийский АО (-2,7%).