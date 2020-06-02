Создание экосистемы для комфортной работы российских предпринимателей в формате «одного окна» станет одним из пунктов восстановления экономики после пандемии коронавируса, следует из актуальной версии общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомилось агентство ТАСС.

«Создание экосистемы для комфортной работы и развития индивидуальных предпринимателей и МСП на базе единой цифровой платформы («одно окно»), включая получение всех мер поддержки, в том числе уплату налогов, информационную поддержку, содействие в получении кредита», — говорится в документе.



Увеличению уровня цифровизации субъектов малого и среднего предпринимательства посвящен отдельный пункт. Так, предполагается «сокращение и упрощение предоставляемой субъектами МСП финансовой, статистической и иной отчетности», «обеспечение возможности обмена данными между субъектами МСП и банками в электронной форме с использованием единого портала государственных услуг», «использование онлайн-платформ для расширения факторинговых операций для субъектов МСП», «использование краудинвестинговой платформы для развития финансирования субъектов МСП».