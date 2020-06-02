Совет Федерации одобрил правительственный закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого дает право пострадавшим в условиях пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. Так, если арендатор и арендодатель не достигли соглашения об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента официального обращения с данной просьбой, то арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды.

Закон распространяется на те отрасли, которые наиболее пострадали от коронавируса. Убытки в виде упущенной выгоды при прекращении договора с арендатора не взимаются. Обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. Договоренности о снижении размера арендной платы ограничиваются сроком в один год.

Также закон предлагает обязать арендодателей государственного и муниципального имущества пролонгировать в 2020 году сроки аренды добросовестным арендодателям (до одного года) на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Для этого не нужно будет проводить торги или оценку рыночной стоимости объекта.

Закон также предусматривает право правительства РФ устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам МСБ, если они, кроме основной деятельности, осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных ископаемых за исключением общераспространенных полезных ископаемых. Предусмотрены особенности формирования единого реестра субъектов МСБ в 2020 году: хозяйствующие субъекты, соответствующие предъявляемым к МСБ требованиям, но не предоставившие в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, смогут попасть в этот реестр при условии ее предоставления до 31 мая 2020 года.

Предусматривается также отсрочка по уплате штрафа до 180 дней. Субъекты МСБ получают право на отсрочку платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Самозанятым будет предоставлена сумма в размере МРОТ (12 130 рублей) на уплату уже в 2020 году налога на профессиональный доход.