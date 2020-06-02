Совет Федерации одобрил правительственный закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого предусматривает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.

Согласно закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. до 13 504 рублей.

Документ разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке. Изменения вносятся в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», сейчас в ней прописан базовый минимальный размер пособия в размере 1,5 тыс. рублей по уходу за первым ребенком и 3 тыс. рублей — по уходу за вторым и последующими детьми.