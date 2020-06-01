Навести порядок в личных финансах, узнать, какие инструменты выбрать для сохранения сбережений и как создать свой антикризисный финансовый план, смогут участники VII Семейного финансового фестиваля, который в этот раз пройдет 13 и 14 июня 2020 г. в онлайн-формате.

Для реализации проекта создана digital-платформа, которая способна объединить более 20 000 участников со всей России: школьников, подростков, студентов, а также их родителей. Традиционно, фестиваль будет организован в формате города финансовой грамотности. В дни мероприятия на сайте www.familymoneyfest.ru каждый зарегистрированный участник сможет прожить удивительные выходные в роли жителя виртуального города. По одному или объединяясь в команды, участники смогут посетить более 15 различных локаций, расположенных на интерактивной карте города, принять участие в разнообразных активностях, посоревноваться в уровне полученных полезных финансовых знаний и выиграть призы.

В течение двух дней запланировано проведение более 50 мероприятий разных форматов, в которых примут участие более 80 финансовых экспертов и спикеров. Младшие участники смогут посмотреть мультфильмы и раскрасить финансовых героев, сделать поделки на финансовую тематику и поговорить о деньгах на английском языке. Подросткам будет предложено поучаствовать в образовательных вебинарах и разобраться в финансовых вопросах со сверстниками, посетить игровые уроки и сыграть в финансовый квиз. Взрослые участники смогут послушать лекции экспертов по финансовой грамотности и получить индивидуальные консультации по вопросам финансового планирования.

Семейный финансовый фестиваль проходит в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Подключайтесь к финансовому субботнику! Участие в фестивале бесплатное, обязательна предварительная регистрации на сайте familymoneyfest.ru.

Даты: 13-14 июня 2020 г.

Возрастное ограничение: 6+

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