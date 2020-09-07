Российские банки, докапитализированные в 2019 году через ОФЗ, показали опережающий рост кредитования приоритетных отраслей экономики по сравнению с банковским сектором в целом, следует из отчета Счетной палаты. Наращивание этого кредитного портфеля было целью и одним из условий поддержки, которую предоставило Агентство по страхованию вкладов, уточняют в ведомстве.

«Темпы роста совокупного объема корпоративного кредитования, предоставляемого докапитализированными банками, продолжают опережать темпы роста кредитования в целом по банковскому сектору и после окончания трехлетнего периода соблюдения соответствующих обязательств. За 2019 год корпоративный портфель докапитализированных банков вырос на 3,21%, в целом по банковскому сектору — на 2,6%», — заявил аудитор Алексей Саватюгин на Коллегии по итогам мониторинга за IV квартал 2019 года.

В отчете сказано, что АСВ провело докапитализацию 33 банков на сумму 838 млрд рублей. Агентство предоставило кредитным организациям субординированные займы в виде ОФЗ (29 банков), а также приобрело привилегированные акции в обмен на облигации федерального займа (четыре банка).

За все время действия программы не смогли обеспечить необходимые темпы роста кредитования 11 банков, три финучреждения не выполнили требования по уровню фонда оплаты труда, два банка — по объему собственных средств. В итоге банки-нарушители заплатили на начало 2020 года 1,4 млрд рублей штрафов, которые пополнили бюджет страны.

«Общая сумма перечисленных государственной корпорацией «АСВ» в доход федерального бюджета средств, полученных от докапитализированных банков в виде компенсации недополученного купонного дохода, процентов по субординированным займам, дивидендов, полученных по привилегированным акциям и штрафов на 1 января 2020 года, составила 265,1 миллиарда рублей», — сообщил Алексей Саватюгин.

По итогам мониторинга Счетная палата указала на риски для бюджета в связи с сокращением числа докапитализированных банков, которые платят проценты по договорам с АСВ.

Так, на сегодняшний день уже прекращены договоры с 12 кредитными организациями по разным причинам: отзыв лицензии, реорганизация в форме присоединения к другой организации и другие.

«Объем прекращенных обязательств составляет 209,4 миллиарда рублей, или четверть первоначально переданного докапитализированным банкам объема ОФЗ. Кроме того, фактически утрачены 2,2 миллиарда рублей, предоставленные докапитализированным банкам, у которых впоследствии отозвана лицензия. В случае дальнейшего сокращения федеральный бюджет может недополучить неналоговые доходы в виде купонов по ОФЗ. Также существуют риски по возврату указанных ОФЗ государственной корпорации «АСВ» и предъявления их к погашению за счет средств федерального бюджета», — отметил аудитор.