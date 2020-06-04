Сбербанк продлил период, когда комиссия за пополнение карт кредитной организации с карт других банков не будет взиматься. До 30 июня 2020 года клиенты Сбербанка смогут пополнять свои карты с карт других банков без комиссии, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте банка. За один раз можно перевести сумму в пределах 30 тыс. рублей.

«Использование цифровых каналов в текущей обстановке — не только наиболее быстрый, удобный (с учетом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка», — отмечают в кредитной организации.