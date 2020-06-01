Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, пишет «Коммерсант» . Это следует из проекта постановления правительства о проведении соответствующего эксперимента. Он будет добровольным и продлится год с 1 июля, следует из документа. Для его реализации Минкомсвязь создаст межведомственную рабочую группу, в которую войдут владельцы агрегаторов, представители Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, МВД и ФСБ.

Агрегаторам может потребоваться доработка собственных систем, пояснили в пресс-службе Минкомсвязи. Там также подчеркнули, что не будут иметь доступ к данным пользователей в сервисах объявлений.

У Avito, «Авто.ру»и ЦИАНа кроме собственной идентификации есть возможность авторизоваться через аккаунты в Apple, Google и социальных сетях. Сами агрегаторы считают перспективной регистрацию с помощью ЕСИА и готовы принять участие в эксперименте, поскольку это позволит повысить уровень доверия к клиентам и продавцам и позволит снизить объемы мошенничества.

По мнению экспертов, хорошо, что Минкомсвязь предлагает дополнительные инструменты для решения проблемы с безопасностью, но практика показывает, что компании сами эффективнее справляются с идентификацией. Проблема в том, что если идентификация через ЕСИА будет для пользователей опциональной и добровольной, она не отсеет мошенников, а если ее сделать обязательной, это вызовет недовольство со стороны бизнеса. Даже если агрегатор введет пометку о надежности продавцов с аутентификацией через ЕСИА, покупатели, стремящиеся к более низким ценам, все равно станут жертвами мошенников, прогнозируют эксперты. В перспективе сбор данных об использовании сторонних сервисов мог бы позволить коммерциализировать базу абонентов госуслуг или применяться для сбора статистической информации. Сама Минкомсвязь вряд ли будет намеренно собирать данные пользователей агрегаторов, но в случае необходимости и в отсутствие двухфакторной аутентификации компетентные органы через ЕСИА смогут получить доступ к необходимой информации, считают эксперты.