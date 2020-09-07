Россельхозбанк (РСХБ) к празднованию своего 20-летия запускает акцию «Кредит Юбилейный» по потребительским кредитам без залога и поручительств, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках акции по ставке от 6,9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн рублей либо рефинансировать кредиты, ранее накопленные в других банках, с получением дополнительных средств на личные нужды, на общую сумму до 3 млн рублей. Кредитование осуществляется на срок до семи лет», — говорится в релизе.

Дополнительно банк снизил ставки по пенсионным программам кредитования. Так, клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 млн рублей на срок до семи лет по ставке от 6,9% годовых. Процентные ставки действуют при оформлении личного страхования.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов банка: на официальном сайте финучреждения в Интернете, через интернет- или мобильный банк клиента.

