При введении в России базового безусловного дохода его размер должен составлять 25 тыс. рублей в месяц. Такова средняя оценка участников опроса , проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Как напоминают авторы исследования, правительства европейских стран рассматривают идею введения базового безусловного дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства. Две трети опрошенных считают, что население России также нуждается в ежемесячных выплатах от государства. Против подобной идеи выступают 5%, а 28% затруднились с ответом. Противники идеи опасаются, что «люди перестанут работать». Еще одно уточнение: «помощь должна быть адресной: дети, инвалиды, пенсионеры».

Рассуждая о величине ежемесячной выплаты, 40% респондентов назвали суммы от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 25% — от 20 тыс. до 30 тыс., 11% считают, что государство должно выплачивать населению ежемесячно по одному региональному минимальному размеру оплаты труда. В среднем же россияне мечтают о базовом безусловном доходе в размере 25 тыс. рублей в месяц.

В то же время для комфортного пребывания на карантине нужно более чем в три раза больше денег — в среднем 80 тыс. рублей в месяц, а для счастья — в шесть раз больше: 155 тыс. рублей ежемесячно, напоминают в Superjob результаты одного из предыдущих исследований.



В опросе, проведенном 1—2 июня, приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.

