Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег, — по мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров. Об этом, как пишет РБК , говорится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, которое он направил 27 мая в Минфин, Минэкономразвития и Минтранс (у информагентства есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа). Представитель Минтранса подтвердил получение обращения.

В начале мая для помощи в первую очередь авиаперевозчикам, пострадавшим из-за отмены полетов и сокращения пассажиропотока в условиях пандемии, правительство предложило легализовать ваучеры, разрешив авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты на несостоявшиеся рейсы. Ваучер может как давать право на будущую поездку, так и выражаться в начислении на личный счет пассажира эквивалента денег, который можно использовать в будущем. Изменения в договор с клиентом планируется разрешить вносить только в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или режима повышенной готовности. Для этого предлагается внести поправки в законодательство, в том числе в Воздушный кодекс. Конкретизировать изменения должно будет постановление правительства.

Подготовленный Минтрансом проект постановления разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Это в значительной степени перекладывает риски предпринимательской деятельности перевозчика на потребителей, предупреждает Орлов.

Замглавы Роспотребнадзора перечисляет и другие замечания:

• Минтранс, разрешая перевозчику изменять договор в одностороннем порядке, отсылает к своему приказу об общих правилах воздушных перевозок. В этом приказе нет положений об одностороннем изменении договора. Перевозчик может лишь поменять самолет и изменить маршрут, если того требуют правила безопасности полета.

• Предложение пассажирам выбрать другую дату по уже выбранному маршруту может принуждать клиентов вовсе отказаться от поездки с потерей гарантии полного возврата денег за билет.

• Проект постановления не предоставляет и гарантий, что пассажир сможет воспользоваться ваучером, если в течение трех лет билет подорожает, будут отменены рейсы по направлению или в случае банкротства перевозчика.

• Нет экономических обоснований срока в три года, в течение которого перевозчики могут не возвращать деньги пассажирам.

Во избежание критики постановления в будущем Орлов порекомендовал Минтрансу и другим профильным ведомствам отразить в документе все возможные гарантии для пассажиров по исполнению авиакомпаниями обязательств.

Источник РБК в отрасли, знакомый с руководством нескольких крупных авиакомпаний, не согласен с утверждением Роспотребнадзора, что ваучеры перекладывают предпринимательские риски на потребителя. По его мнению, чрезвычайную ситуацию нельзя считать предпринимательским риском. «Это форс-мажор. Предпринимательские риски зависят в первую очередь от самой компании. Как можно просчитать эпидемию?» — недоумевает он.

Ранее против инициатив Минтранса выступил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он предлагал в случае, если авиакомпания не может предоставить пассажиру право выбора — возврат денег или ваучер, — разрешить передавать право на сертификат третьим лицам, в том числе железнодорожным перевозчикам. Также глава ФАС рекомендовал разрешить властям выкупать ваучеры у пассажиров.



Не дожидаясь принятия отдельного документа, авиакомпании еще в конце марта стали выдавать ваучеры в качестве компенсации за рейсы, отмененные из-за распространения коронавируса и запрета на полеты за рубеж. Первой легализовать ваучеры предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. «Наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов», — объяснил глава ассоциации Владимир Тасун в письме в правительство. Он подчеркивал, что большинство авиакомпаний сейчас тратят больше наличных на возвраты пассажирам и грузоотправителям, чем зарабатывают на бронировании своих услуг.

