РНКБ начинает выдавать кредиты под 2% годовых на возобновление деятельности предприятий, говорится в релизе финучреждения.

Господдержка по льготному кредитованию в рамках данной программы оказывается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чей бизнес наиболее пострадал в результате пандемии COVID-19 с целью возобновления их полноценной деятельности.



«Максимальная сумма кредитного лимита рассчитывается исходя из численности работников заемщика по состоянию на 1 июня 2020 года, расчетного размера оплаты труда (определяется как сумма МРОТ с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате с учетом выплат страховых взносов в соответствующие фонды в размере 30%) и базового периода кредитного договора (с даты заключения кредитного договора и до 1 декабря 2020 года)», — отмечается в сообщении.



Условия кредитования зависят от периодов, в течение которых действует договор. Процентная ставка по кредиту с господдержкой составляет 2% годовых на «базовый период» и «период наблюдения» до 1 декабря и 1 апреля 2020 года соответственно. Процентная ставка капитализируется к сумме кредита.

«Предприятиям, сохранившим не менее 90% сотрудников к 1 апреля 2021 года, кредит будет списан вместе с начисленными процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате к этому времени останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней, оставшуюся часть клиент оплачивает самостоятельно. Предприятия, по которым по состоянию на 1 апреля 2020 года численность сотрудников составит менее 80% от численности, зафиксированной на 1 июня 2020 года, переводятся в «период погашения» сроком до 30 июня 2021 года, и кредит переводится на стандартную ставку банка — от 12,5% годовых», — уточнили в банке.

Комиссия за предоставление кредитных средств отсутствует. Срок действия кредитной программы — до 30 июня 2021 года.