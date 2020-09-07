С начала 2020 года мошенники стали более активно использовать фишинговые страницы, которые имитируют «платежные сервисы» известных e-commerce-площадок, заманивая покупателей возможностью выгодно купить, продать или вернуть товар, говорится в исследовании Райффайзенбанка.



Схема действует так: «продавец» в личном сообщении предлагает перейти на страницу, имитирующую страницу e-commerce-ресурса, и предлагает ввести данные карты. После получения данных карт мошенники используют их для оплаты онлайн-покупок, пытаются вывести средства с помощью перевода card-to-card или продают в Darknet.

«Для того чтобы усыпить бдительность, мошенники используют такие формулировки, как «передали товар в службу доставки», объясняя этим отказ от безопасной сделки на сайте площадки и предлагая провести «безопасный платеж» / «безопасную сделку» через ссылку, присланную в сообщении», — отмечают эксперты.

В Райффайзенбанке подготовили список мер, которые помогут вам сделать цифровой шопинг более спокойным и безопасным, отмечает руководитель отдела информационной безопасности банка Денис Камзеев.

«Мы непрерывно следим за возможными внешними угрозами для клиентских данных и используем комплексный подход для того, чтобы оградить от них клиентов. Однако самый главный инструмент в борьбе с социальной инженерией — это бдительность и соблюдение цифровой гигиены», — говорит эксперт.

Чтобы защититься от уловок мошенников во время онлайн-покупок, нужно знать следующее: