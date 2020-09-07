Схема действует так: «продавец» в личном сообщении предлагает перейти на страницу, имитирующую страницу e-commerce ресурса, и предлагает ввести данные карты.
С начала 2020 года мошенники стали более активно использовать фишинговые страницы, которые имитируют «платежные сервисы» известных e-commerce-площадок, заманивая покупателей возможностью выгодно купить, продать или вернуть товар, говорится в исследовании Райффайзенбанка.
Схема действует так: «продавец» в личном сообщении предлагает перейти на страницу, имитирующую страницу e-commerce-ресурса, и предлагает ввести данные карты. После получения данных карт мошенники используют их для оплаты онлайн-покупок, пытаются вывести средства с помощью перевода card-to-card или продают в Darknet.
«Для того чтобы усыпить бдительность, мошенники используют такие формулировки, как «передали товар в службу доставки», объясняя этим отказ от безопасной сделки на сайте площадки и предлагая провести «безопасный платеж» / «безопасную сделку» через ссылку, присланную в сообщении», — отмечают эксперты.
В Райффайзенбанке подготовили список мер, которые помогут вам сделать цифровой шопинг более спокойным и безопасным, отмечает руководитель отдела информационной безопасности банка Денис Камзеев.
«Мы непрерывно следим за возможными внешними угрозами для клиентских данных и используем комплексный подход для того, чтобы оградить от них клиентов. Однако самый главный инструмент в борьбе с социальной инженерией — это бдительность и соблюдение цифровой гигиены», — говорит эксперт.
Чтобы защититься от уловок мошенников во время онлайн-покупок, нужно знать следующее:
- настоящие онлайн-магазины или e-commerce-площадки всегда используют принцип безопасной сделки;
- внимательно оценивайте предложение: если товар стоит значительно меньше, чем в других магазинах, вероятно, это мошенники;
- перед покупкой сделайте хотя бы минимальную проверку интернет-магазина — изучите сайт, почитайте отзывы клиентов, информацию по ИНН организации. Проверьте, как осуществляется доставка из интернет-магазина, ее сроки, есть ли пункт самовывоза товаров. Для неизвестных сайтов лучше поискать отзывы в Интернете;
- отдельное подозрение должно вызывать использование небезопасного протокола http вместо https;
- лучше использовать уникальный сложный пароль для каждого из своих аккаунтов, даже если речь идет про онлайн-магазины, а также, где это возможно, настроить двухфакторную авторизацию для входа. Не используйте пароли от социальных сетей и банковских программ для онлайн-магазинов;
- перед вводом данных карты проверьте название ресурса, на котором их вводите. Переходите на ссылки для оплаты только с проверенных ресурсов. Заведите отдельную карту для онлайн-покупок и пополняйте ее нужной суммой непосредственно перед оплатой;
- подключите оповещения или регулярно просматривайте трансакции по карте в интернет-приложении банка. Это снизит риск того, что сумма будет списана незаметно, так как зачастую мошенники проверяют правильность карточных данных, совершая трансакции на небольшие суммы. Это также поможет предотвратить дальнейшие списания при своевременной блокировке карты.
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