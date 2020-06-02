Необходимо не только стабилизировать ситуацию в экономике, главное — поддержать граждан и компании. Об этом заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но самое главное — поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода, это само по себе важно, безусловно», — отметил глава государства.

Президент поручил премьер-министру во второй половине июня определиться с параметрами плана по восстановлению экономики. «Я прошу вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий», — сказал Путин премьеру.

Президент добавил, что ситуация с COVID-19 оказала серьезное влияние на все сферы жизни, в том числе на международную экономику и торговлю.

«Нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни — на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие», — отметил президент в беседе с Мишустиным.

Президент также подчеркнул, что динамика изменений в мире нарастает. «Чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверенно и результативно», — заявил он.

Путин поручил Мишустину максимально оперативно подготовить уточнения по реализации национальных проектов в связи с пандемией. «Экстраординарная ситуация, связанная с ситуацией эпидемии коронавируса, оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения об их уточнении. Всю эту работу прошу провести максимально оперативно», — указал Путин на рабочей встрече с Мишустиным.

Путин пояснил, что России необходимо не только решить нынешние проблемы в стране, но и обеспечить уверенное движение вперед. Он отметил, что уже с начала июля текущего года необходимо приступить к реализации плана по восстановлению экономики.