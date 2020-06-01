Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, пишет РБК . Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июля, будет докладывать по этому плану Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как рассказал сам Мишустин, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Выполнение плана, по его словам, позволит «не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике».

Для обеспечения роста реальных доходов населения, восстановления занятости и спроса в проекте плана содержатся уже анонсированные и запущенные меры поддержки, так и новые инициативы. Например, реализация с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» гражданам, имеющим детей, что потребует дополнительно почти 52 млрд рублей; установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев; обеспечение с июля 2020 года возможности перехода работников на удаленный режим работы и комбинированный; перевод государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу. К декабрю 2020 года Минтруд должен установить единый подход к определению состава семьи и перечня доходов для предоставления мер соцподдержки, уточняется в документе.

Для поддержки и развития сектора малого и среднего предпринимательства (МСБ) и индивидуальных предпринимателей (ИП), кроме уже объявленных мер в проекте плана новых масштабных мер госпомощи не предлагается. Среди значимых инициатив: отказ от индексации страховых взносов на период 2021 года, уплачиваемых ИП в фиксированном размере; установление «переходного» налогового режима для налогоплательщиков, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения; временная либерализация правовых последствий банкротства для добросовестных ИП, на которых распространяется мораторий. Выполненной задача по восстановлению индивидуального, а также МСП будет считаться, если численность занятых в секторе вернется на докризисный уровень I квартала 2020 года, а темпы роста оборота МСП станут выше темпов роста экономики в целом. В рамках секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать субсидиями и госгарантиями. Минфин предоставит 23,4 млрд рублей в 2020 году на поддержку российских авиакомпаний через компенсацию понесенных расходов. Для поддержки жилищного строительства проект плана предполагает принятие мер для снижения средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам ниже 8%.

Для запуска нового инвестиционного цикла и выхода на темпы роста инвестиций на уровне 4,5% к концу 2021 года в документе предлагается завершить создание механизма соглашений о защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК) для содействия крупным частным инвестпроектам, в том числе с июля 2020 года предоставить возможность компенсации расходов на инфраструктуру, а также затрат на уплату части процентов по кредитам и займам, привлеченным для ее создания, в объеме поступающих налогов.

Таким образом, правительство ставит задачу по итогам 2021 года вывести российскую экономику на траекторию устойчивого роста ВВП — не менее 2,5% в год, пишет РБК . К концу 2021 года должен быть рост реальных зарплат — не менее 2,5% в годовом исчислении; снижение уровня бедности ниже показателя 2019 года; рост розничного товарооборота на уровне не менее 3% в год. План предполагает три этапа реализации: стадия адаптации (июнь–сентябрь 2020 года), цель — не допустить дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии; стадия восстановления (октябрь 2020 года–июнь 2021 года), цель — обеспечить восстановительный рост экономики и доходов граждан; стадия активного роста (июль–декабрь 2021 года), цель — обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост.

Правительство предупреждает, что закрытие и сжатие пострадавших отраслей сформировали «навес» безработицы (в апреле она выросла до 5,8% с 4,7% в марте), а также людей, формально продолжающих быть занятыми, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости — таковых более 1,2 млн. В дальнейшем безработица может еще вырасти. Сокращение выручки бизнеса ведет к снижению инвестиционной активности. Поэтому необходим запуск «нового инвестиционного цикла», считают в правительстве. Другим риском, который видит правительство, является «навес» реструктурированных кредитов и отложенных платежей, который накопился в экономике за время пандемии, что создает риски увеличения доли «плохих» долгов и разворачивания цепочки неплатежей, отмечается в документе.