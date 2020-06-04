Правительство доработает общенациональный план по восстановлению экономики России с учетом мнения предпринимателей и экспертов. Об этом, как передает ТАСС, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«Дополнительные консультации с предпринимательским сообществом и экспертами будут продолжены в рамках доработки плана», — отметили в секретариате.

По словам представителя Белоусова, общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения составляется с учетом мнений и предложений деловых объединений и экспертного сообщества. «В документе уже отражены предложения РСПП, «Деловой России», «Опоры России». Обсуждения проходили с участием представителей Счетной палаты, ОНФ, Банка России и банковского сообщества, администрации президента, Совета Федерации», — сообщили в секретариате.



Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным одобрил применение плана восстановления экономики, подготовленного правительством, как основы в этой работе. Глава государства указал, что правительство должно во второй половине июня определиться с параметрами плана, а его активная реализация должна начаться в июле.