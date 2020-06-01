У представителей так называемого поколения COVID — сегодняшних выпускников школ и вузов — будет в три раза меньше шансов получить работу, чем у их конкурентов 25+, пишут «Известия» . Об этом сказано в исследовании «Профилум» на основе последних данных Международной организации труда (МОТ) и прогнозов McKinsey. Так, по итогам прошлого года уровень безработицы среди молодежи (15–24 года) в мире составлял 13,6%, в России — 14,79%, отмечают аналитики профнавигационной платформы «Профилум» со ссылкой на данные МОТ. По прогнозу McKinsey, для восстановления российской экономики после пандемии, согласно базовому сценарию, потребуется еще как минимум год.

Начинающие специалисты будут проигрывать более опытным в гонке за вакансиями, считают аналитики. В индустриях, на которые повлиял кризис, занято большое количество молодых людей — шансы «поколения COVID» на трудоустройство в три раза меньше, чем у соискателей старше 25 лет, пояснили в «Профилум». Также молодым соискателям, которые хотят найти работу по специальности, придется понизить свои зарплатные ожидания на 20–30% — именно настолько уже сейчас снизились предлагаемые зарплаты. В гуманитарных областях сложнее, там и без кризиса 60% никогда не работали по специальности, в нынешней ситуации работу не найдут около 80%, полагают эксперты. Конкурировать выпускникам придется не только со специалистами старшего возраста, но и с более предприимчивыми ровесниками, которые уже трудятся с 3–4-го курса. Такая ситуация может продолжаться как минимум полтора года, прогнозируют эксперты.

По словам представителей трудовых объединений, работодатели сейчас вступают в фазу «повышенной избирательности», ведь им необходимо наращивать прежние обороты и возвращаться к росту показателей производительности труда. Наиболее востребованные кадры, как правило, соискатели от 25 и до 40 лет — это люди с наибольшей трудоспособностью и осознанным подходом к делу. Проблему можно решить, например, если вузы смогут выстраивать взаимоотношения с потенциально заинтересованными в молодых кадрах работодателями, устраивать студентов на практику или позволять совмещать работу с учебой, говорят специалисты. Также выпускникам вузов сложнее найти работу, чем людям со средним образованием.